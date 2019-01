Progetto Monet, bando internazionale per i giovani artisti molisani

Sarà possibile entro il 16 gennaio al bando internazionale per selezionare giovani artisti che potranno partecipare allo scambio culturale nell’ambito del progetto ‘Monet – Culture in motion in adriatic network of museum’.

Organizzato da ‘Aratro – Galleria Gino Marotta’, il progetto coinvolge l’Italia, l’Albania e il Montenegro. I giovani artisti selezionati parteciperanno ai laboratori / residenze d’artista realizzate da ciascun museo interessato per una durata di 2 settimane.

“Lo scambio di giovani artisti tra i territori coinvolti nel progetto – riferiscono dall’Unversità del Molise – garantirà la produzione di servizi culturali integrati; gli artisti selezionati avranno l’opportunità di svolgere laboratori e di collaborare tra loro per la produzione di prodotti artistici unici e innovativi con il supporto del coordinatore-tutor. In tal modo, ogni area del programma ospiterà gli artisti selezionati provenienti da altre aree partecipanti e nell’arco di due settimane di scambi transfrontalieri di stili e metodi di lavoro diversi, verranno creati dei prodotti artistici che saranno presentati attraverso mostre/eventi itineranti e, in seguito, resteranno a far parte delle collezioni permanenti dei musei coinvolti”.

Per ulteriori informazioni sul bando si può consultare il sito dell’Università (https://www.unimol.it/blog/progetto-monet-culture-in-motion-in-adriatic-network-of-museum-bando-internazionale-di-selezione-di-giovani-artisti-per-lo-scambio-culturale-50589/?fbclid=IwAR0v4qpYHxLejhUJcJZap1VS7zcD7dYtEDv_DDMHSZk__cE9wz21pZRaiIQ).