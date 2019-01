Dopo l’ottimo successo del primo concorso musicale “Prodigi della musica per 4 stagioni” l’Azienda di Soggiorno e Turismo di Termoli e l’associazione Onde Serene bissano la kermesse con una manifestazione dedicata interamente agli alunni di tutte le scuole.

Si chiama “Prodigi della musica per 4 stagioni educational” la manifestazione musicale che si terrà a Termoli dal 2 al 7 aprile prossimi. Il concorso si terrà in due sessioni, presumibilmente dal 2 al 4 aprile si esibiranno le orchestre e i cori e dal 5 al 7 aprile toccherà invece a solisti ed ensemble non appartenenti alle compagini corali e orchestrali. I concorrenti dovranno presentare un programma a libera scelta seguendo le indicazioni di durata massima indicata nella categoria prescelta.

L’iniziativa è aperta agli studenti di tutte le scuole del mondo e promette grandi esibizioni alla ricerca dei talenti del domani, così da promuovere un incontro culturale attraverso la musica che metterà in contatto ragazzi che arriveranno da tutta Italia e non solo.

Torna così il ciclo delle quattro stagioni musicali che diventa tema portante di ogni manifestazione musicale dedicata ad artisti come Vivaldi, Piazzolla, Mendelssohn, Stravinsky, Beethoven e tanti altri. L’intento dichiarato è di “creare occasioni di incontro che mirano allo sviluppo e alla promozione del talento musicale dei giovani artisti che avranno modo di confrontarsi e vivere l’avvicendarsi delle stagioni in Molise”.

Il concorso è a numero chiuso e il termine ultimo per iscriversi è fissato al 28 febbraio.

Per maggiori informazioni è possibile consultare il sito internet www.termoli.net dove si trova l’intero regolamento del concorso internazionale musicale e tutte le domande da scaricare, compilare ed inviare agli indirizzi indicati. È possibile inoltre rivolgersi all’Azienda Autonoma di Soggiorno e Turismo di Termoli e all’associazione Onde Serene.