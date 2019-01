Presepe Vivente, grande partecipazione nel solco francescano col bambinello di San Giovanni Rotondo

Grandi numeri e larghissimi apprezzamenti per il Presepe Vivente di Montenero di Bisaccia giunto alla sua 35ma edizione, che ha visto la partecipazione di vari figuranti termolesi appartenenti alla Associazione Culturale Terzo Millennio.

Positivo il bilancio della manifestazione sia per la compagine termolese che per i padroni di casa, la Proloco Frentana di Montenero con la sua Presidentessa Cabiria Calcione.

Un presepe quest’anno caratterizzato dalla presenza del Bambino Gesù di San Pio proveniente da San Giovanni Rotondo, che ha dato un valore aggiunto alla manifestazione arricchendo di emozione i momenti descritti e messi in scena dai figuranti.

Il messaggio che si è voluto dare con questa partecipazione è collegato a quello spirito francescano che è alla base della nascita del presepe. “Infatti – ricorda Bucci, Presidente del Terzo Millennio – fu proprio San Francesco a dar vita per la prima volta a un presepe, e lo fece a Greccio, in Umbria, il 25 dicembre 1223, quando decise di organizzare una ‘rappresentazione viva’ della nascita di Gesù, convinto che, potendo ‘vedere’ con i suoi occhi, avrebbe avuto modo di comprendere ancora più a fondo il significato della vita di Gesù”.

Tantissimi i visitatori che, anche nell’ultima serata, provenienti anche da lontano con auto e pullman, hanno gremito i luoghi ricostruiti dai figuranti che rappresentavano antichi mestieri del paesaggio Palestinese, e che, nel giorno dell’Epifania, hanno accompagnato il maestoso corteo dei Magi dal centro cittadino fino alla natività.

“La speranza – ha concluso Bucci – è che per le prossime festività di Natale anche Termoli potrà sviluppare manifestazioni così coinvolgenti e numerose in termini di presenza umana come quella di Montenero”.

I prossimi appuntamenti con gli amici del Terzo Millennio sono per le rievocazioni storiche cantate in costume del Sant’Antonio il 16 gennaio (itinerante per il corso Nazionale nel pomeriggio) e il 19 gennaio il corteo cantato in costume del San Sebastiano.