Porte aperte nelle scuole dell’istituto Pertini – Montini – Cuoco

Dopo il boom di affluenza dell’Open Day di dicembre, domenica 20 gennaio l’IIS Pertini-Montini-Cuoco è pronto ad aprire nuovamente le sue porte agli studenti e ai loro genitori presso le varie sedi ovvero: Liceo Linguistico ‘S. Pertini’ in via Principe di Piemonte, aperto dalle 9,30 alle 13 e dalle 15,30 alle 18; Istituto Biotecnologico Sanitario e Ambientale ‘S. Pertini’ in via Scardocchia, aperto dalle 9,30 alle 13 e dalle 15,30 alle 18; Istituto Professionale ‘V. Cuoco’ con servizi commerciali, servizi socio-sanitari e odontotecnico in Corso Bucci, aperto dalle 9,30 alle 13; Istituto Professionale Industria e Artigianato ‘L. Montini’ in via San Giovanni, aperto dalle 9 alle 13.

In occasione dell’Open Day è possibile, dunque, confrontarsi con la scuola e le sue sedi e raccogliere tutte le informazioni utili ad orientarsi tra l’ineguagliabile offerta formativa proposta dando la possibilità a coloro che devono decidere del loro futuro formativo di scegliere il percorso di studi più adatto alle proprie inclinazioni e aspirazioni personali.