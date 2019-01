Scuola e Lavoro di Termoli apre le proprie aule e i propri laboratori ai ragazzi delle scuole medie che si apprestano a scegliere la scuola superiore. Le date saranno giovedì 17 gennaio dalle 10 alle 13 e sabato 19 gennaio dalle 10 alle 18.

Diverse le proposte messe in campo dal Centro di Formazione che dal 2003 gestisce percorsi di Istruzione e Formazione Professionale ovvero i corsi per Operatore del Benessere-Acconciatore, Operatore Meccanico, Operatore Grafico per la progettazione grafica e il web.

Tutti i corsi hanno una durata di 3 anni, sono gratuiti e consentono l’acquisizione di una qualifica professionale riconosciuta su tutto il territorio nazionale e direttamente spendibile nel mondo del lavoro.

Il personale, i docenti e gli allievi di Scuola e Lavoro sono pronti ad accogliere tutti coloro che fossero interessati nella sede di via XX Settembre, n. 55 a Termoli.