PREVISIONI METEO: NELLA NUOVA SETTIMANA PERTURBAZIONE INVERNALE VERSO IL MEDITERRANEO – Confermato un importante cambio di circolazione nei prossimi giorni sull’Europa. Una intensa perturbazione dal Mar del Nord si metterà in moto direttamente dalla Groenlandia verso Isole Britanniche, Francia, parte della Spagna, tuffandosi poi anche su Italia e Mediterraneo centrale. Un simile affondo darà vita un ciclone mediterraneo responsabile di ondate di maltempo sull’Italia, specie centro-meridionale, con pioggia, venti anche di tempesta e neve a tratti a quote basse su alcune regioni.

MALTEMPO A PIU’ RIPRESE, PRIMA DEPRESSIONE LUNEDI’ – Tra lunedì e martedì l’instabilità del weekend verrà ulteriormente accentuata da una nuova depressione in formazione sul Nord Africa e in movimento verso il Centrosud, dove avremo precipitazioni sparse. Il richiamo di aria fredda continentale potrebbe favorire neve a quote collinari tra bassa Romagna e Marche, oltre 500-1000m sul resto del Centro, a quote superiori al Sud ma in calo sotto i 1000m entro martedì tra Campania, Puglia, Basilicata. Rovesci e temporali sparsi anche in Sardegna. Tempo in prevalenza soleggiato al Nord ma freddo e con forti gelate nottetempo anche in pianura.

Meteo Molise, prima parte della settimana in dettaglio:

PREVISIONI lunedì: Giornata abbastanza grigia e con cielo coperto su tutta la regione. Qualche debole precipitazione sparsa tra Altissimo Molise e Molise Centrale, nevosa oltre i 1200 metri. Temperature pressoché stazionarie e in linea con la media del periodo. Venti deboli o assenti.

PREVISIONI METEO martedì: Giornata ancora molto coperta su gran parte della regione con precipitazioni diffuse da deboli a moderate, nevose oltre i 1000-1200 metri. Temperature in leggera flessione, con valori intorno alle -1/ 0 gradi in montagna. Venti deboli orientali.

METEO mercoledì: Un profondo minimo di bassa pressione in formazione tra Mar Ligure, Corsica e Sardegna. Cielo che inizia a coprirsi da ovest sulla regione, sul Matese e sul Molise occidentale alle ore centrali della giornata. Qualche precipitazione a partire dalla provincia di Isernia in mattinata. Temperature in temporaneo leggero aumento rispetto alla giornata precedente. Venti in rotazione da sudovest