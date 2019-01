Tre auto ribaltate nel giro di pochi minuti e a distanza l’una dall’altra. Tre incidenti per fortuna senza gravi conseguenze, ma che dimostrano la pericolosità sulle strade molisane in caso di pioggia e quando si viaggia a velocità sostenuta. I primi due incidenti sono avvenuti sulla provinciale che collega Ururi alle Piane di Larino attorno alle 14 e 30 di oggi, 7 gennaio. Su una delle vetture viaggiava un’insegnante di Ururi, nell’altra un uomo sempre residente del paese arbereshe. Entrambi non hanno riportato gravi conseguenze e sono stati immediatamente soccorsi. Seriamente danneggiate entrambe le vetture.

Un incidente molto simile si è verificato più o meno negli stessi minuti sulla provinciale 168, strada “famigerata” perchè teatro di episodi analoghi, alcuni drammatici, che collega San Giacomo degli Schiavoni a Termoli. Più o meno all’altezza della cosiddetta “Madonna a lungo”, la chiesa, un 64enne di Guglionesi ha perso il controllo della propria Fiat Punto. L’utilitaria, forse a causa della strada bagnata, ha slittato pericolosamente prima di di ribaltarsi su se stessa. Il conducente, soccorso dal 118, è stato portato in ospedale. Sul posto i vigili del fuoco e i carabinieri.