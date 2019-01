Brutto spavento per un incidente avvenuto questa mattina, mercoledì 9 gennaio, attorno alle 10 in Viale Padre Pio all’altezza del civico 27. Lo scontro è avvenuto quando il guidatore a bordo della Fiat Panda che percorreva la bretella dove sorgono numerose attività commerciali, si è schiantata contro una Toyota Yaris che procedeva nel senso contrario di marcia.

È avvenuto tutto in pochi attimi e nello scontro sono rimaste coinvolte solo le due autovetture che in quel momento transitavano in zona. Secondo una prima sommaria ricostruzione dei fatti, la Panda avrebbe perso il controllo del mezzo ed avrebbe invaso la corsia opposta, per cause ancora in corso di accertamento. Il violento urto, avvenuto in maniera frontale, ha però evitato il peggio.

Sul posto è prontamente intervenuta una squadra della Polizia Municipale che ha provveduto ad effettuare i rilievi di rito ed a direzionare il traffico della zona ed un’ambulanza che ha provveduto a trasportare una donna, passeggero della Fiat Panda, presso il San Timoteo di Termoli: accusava forti dolori al petto, forse a causa del contraccolpo provocato dalla cintura di sicurezza al momento dell’impatto.