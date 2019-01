Ospedale e piano sanitario, Puchetti chiede incontro al commissario Giustini

A conferma di quanto annunciato nei giorni scorsi, il sindaco di Larino, Pino Puchetti, di concerto con i Sindaci dei Comuni facenti parte dell’Ambito territoriale Sociale di Larino, ha formalmente richiesto un incontro al neo Commissario ad acta alla sanità, dottor Angelo Giustini.

La riunione è stata richiesta al fine di “illustrare le esigenze delle aree interne del Basso Molise, sia per quanto riguarda le prestazioni ospedaliere, in particolar modo quelle riguardanti il tema emergenza-urgenza, ed in generale la medicina sul territorio, sia per capire qual è l’orientamento del Commissario e del Ministro della Sanità circa la riorganizzazione sanitaria 2019-2021”.

L’intervento di Puchetti arriva dopo il trasferimento delle apparecchiature del reparto di Oculistica del Vietri che sono passate al San Timoteo di Termoli nei giorni scorsi.