Orrore in un asilo di Venafro: le reazioni del mondo politico e istituzionale

La scioccante vicenda degli abusi fisici e psicologici sui piccoli di un asilo statale di Venafro ha lasciato interdetta una regione intera.

La reazione per quanto scoperto e diffuso oggi dalla Procura di Isernia sul conto di due maestre di 49 e 58 anni sospese dall’esercizio dell’insegnamento dopo le indagini della squadra Mobile, ha generato un misto di orrore, sdegno, rabbia e anche di paura che quel bambino maltrattato possa essere il tuo.

La consigliera regionale Filomena Calenda (Lega) nell’esprimere “la mia vicinanza alle famiglie delle vittime di maltrattamenti e, al contempo, la mia preoccupazione per quanto accaduto” ha voluto ‘approfittare’ dell’occasione per ribadire “quanto sia importante dotare di telecamere di videosorveglianza tutti quegli istituti che hanno a che fare con soggetti deboli quali bambini, anziani e disabili”.

A tale proposito c’è già una proposta di legge di cui la Calenda è prima firmataria e che prevede proprio l’installazione di sistemi di videosorveglianza all’interno di 142 strutture “sensibili” quali asili, scuole materne e case di riposo e cura.

Se il governatore del Molise Donato Toma ha già espresso parere positivo per l’iniziativa della consigliera leghista, c’è ancora da lavorare sulla parte della dotazione finanziaria.

Sconcertata per le immagini diffuse dalla Procura pentra è anche la parlamentare di Forza Italia Annaelsa Tartaglione. In un post su fb la deputata azzurra scrive: “Il caso stavolta coinvolge il nostro territorio e quindi ci lascia ancora più basiti e addolorati, perché ti accorgi che tali atrocità possono purtroppo avvenire anche a pochi passi da casa. D’altro canto, occorre ringraziare ancora una volta le forze dell’ordine per il lavoro svolto, indagini che hanno fatto luce sulla vicenda grazie ovviamente al supporto decisivo delle telecamere. Ricordo, a tal proposito, che il disegno di legge presentato da Forza Italia proprio sulla videosorveglianza negli asili e presso le strutture per anziani e disabili, è stato già approvato alla Camera e ora deve passare al vaglio definitivo del Senato. Voglio quindi rivolgere un appello a tutte le forze politiche: facciamo presto, la difesa dei nostri bambini rappresenta una assoluta priorità”.