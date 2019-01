Open day del Tiberio, sabato il secondo appuntamento

Continuano gli open day dell’Istituto Tecnico per Geometri e Nautico ‘Tiberio’ di Termoli. L’appuntamento, fissato per sabato pomeriggio 19 gennaio dalle 15 alle 19, sarà un’ulteriore occasione, per i ragazzi delle classi terminali delle scuole medie, di partecipare ai diversi laboratori per avvicinarsi alla progettazione in 3D di edifici e infrastrutture, al rilievo, a pilotare droni per mappare il territorio, a usare la stampante tridimensionale e a simulare la navigazione da una plancia di comando.

Tra le novità di quest’anno verrà presentato il percorso didattico per il diploma in quattro anni per l’indirizzo geometri – C.A.T. (Costruzioni, Ambiente e Territorio). Una grande opportunità che consentirà ai futuri diplomati di anticipare l’ingresso nel mondo del lavoro o dell’università rispetto ai coetanei che opteranno invece per il tradizionale quinquennio.

Per il Nautico la novità sarà invece il nuovo laboratorio di navigazione con la simulazione di una plancia di una nave attraverso le più sofisticate tecnologie software.

Per coloro che non potranno essere presenti, il Tiberio offrirà un’altra ghiotta occasione: l’open night di mercoledì 23 gennaio dalle 19 alle 22.