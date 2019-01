Open day all’Istituto ‘Alfano’. I Licei Classico e Scientifico aprono le porte

In previsione delle iscrizioni per l’anno scolastico 2019-2020, l’Istituto Alfano da Termoli sarà aperto al pubblico, in particolare agli studenti per cui si approssima la scelta della scuola superiore e alle loro famiglie. L’Open day si terrà nella giornata di sabato 19 gennaio, dalle 15 alle 20. Aperti nella stessa giornata entrambi i plessi di viale Trieste (Liceo Scientifico) e di via Asia (Liceo Classico).

“In questa occasione i ragazzi delle scuole medie e i loro genitori, per i quali è giunto il momento di scegliere il percorso educativo e formativo più adeguato alle loro personali inclinazioni e potenzialità, potranno visitare i locali rinnovati, le aule (tutte dotate di LIM), i laboratori e le dotazioni della scuola, visionare i nuovi arredi modulari acquistati per tutte le classi prime e seconde, visitare la nuova aula fitness, la palestra, partecipare alle attività dimostrative, ricevere informazioni sulle innovazioni didattiche e incontrare la dirigente, la dottoressa Concetta Rita Niro, nonché i docenti del Liceo scientifico tradizionale, del Liceo Classico, del Liceo Scientifico opzione Scienze Applicate e del Liceo Scientifico ad indirizzo sportivo”.

Ai giovani studenti e alle loro famiglie verrà proposto un itinerario che li condurrà alla scoperta dell’offerta formativa dei Licei che, spiegano dall’Istituto, “dall’anno scolastico in corso si è arricchita dell’opportunità di scegliere anche il nuovo percorso a Curvatura Biomedica, di orientamento e potenziamento per le facoltà dell’ambito medico e ospedaliero”.

Ad affiancare gli ospiti, come da ormai consolidata tradizione, gli attuali studenti del Liceo Scientifico e del Liceo Classico, disponibili ad incontrare e ad orientare i più piccoli in questa delicata fase della loro crescita.