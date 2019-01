Porte aperte al ‘Boccardi’, un’opportunità per chi volesse meglio conoscere la scuola ed, eventualmente, iscriversi. Gli studenti, i docenti e il personale dell’Istituto d’Istruzione Superiore “G. Boccardi” di Termoli aspettano gli studenti di terza media e le loro famiglie per gli Open Day in programma domenica 13 e sabato 19 gennaio, dalle ore 15.30 alle ore 19.30, e per l’Open Night che consentirà di visitare la scuola mercoledì 23 gennaio dalle 19 alle 22.

Le famiglie dei giovani studenti, che in questi giorni dovranno scegliere il percorso futuro di studi dopo la licenza di terza media, riceveranno tutte le informazioni sull’offerta formativa e curriculare di una scuola che “si caratterizza per contenuti innovativi, metodologie didattiche avanzate, numerosi e interessanti progetti didattici, certificazioni linguistiche ed informatiche, sperimentazioni a livello europeo e per un ampio confronto internazionale”.

I docenti presenteranno le specificità dei singoli percorsi scolastici: Turismo e Amministrazione, Finanza e Marketing (indirizzo generale) con le articolazioni “Relazioni internazionali per il marketing”, “Sistemi informativi aziendali” e “Amministrazione, Finanze e Marketing”.

Gli ospiti visiteranno inoltre i laboratori di Fisica, Chimica, Informatica, Lingue, la biblioteca, la palestra, e conosceranno da vicino le molteplici attività promosse dall’Istituto di istruzione superiore Boccardi: Giornale scolastico online (boccardi-tiberio.scuolalocale.it), ECDL – Patente europea del Computer, Certificazioni Linguistiche, Stage all’estero, Alternanza scuola-lavoro, Fisco in classe, Job Day – Giornata del Lavoro, Giochi sportivi a livello regionale e nazionale, Servizio hostess, Giornate della Sicurezza, Olimpiadi della Matematica, Erasmus plus, Intercultura, A Scuola di OpenCoesione, Laboratorio di Robotica, Laboratorio di chimica e scienze della terra e tanti altri ancora.

L’Istituto Boccardi in questi giorni sta già incontrando gli alunni delle terze medie offrendo loro micro lezioni laboratoriali e partecipate relative a: Pensiero computazionale e robotica educativa; Brand marketing; Educazione alla legalità e simulazione di un processo; Visita al borgo con alunni del Boccardi come guide turistiche nelle lingue inglese, francese e spagnolo; Laboratori di scienze (settimana della Scienza).

“L’IIS Boccardi è una scuola al passo con i cambiamenti che caratterizzano la nuova società digitale e aperta all’Europa per la crescita di un cittadino consapevole e attivo. Numerose sono state le mobilità Erasmus +. Circa 100 studenti hanno avuto l’occasione di vistare posti come Malta, Spagna, Irlanda, Portogallo, Polonia, Bulgaria, Slovenia, Romania partecipando a scambi culturali che hanno arricchito le loro conoscenze linguistiche e culturali”, spiegano dalla scuola di via De Gasperi.

Per conoscere l’offerta formativa del Boccardi è, intanto, possibile consultare il sito web e in particolare il piano dell’offerta formativa cliccando sulla voce ‘Chi siamo’.