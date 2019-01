Ha trascorso la notte nella cella del commissariato di via Cina, su decisione del Pm Marianna Meo che, dopo aver optato per gli arresti domiciliari, ha cambiato idea viste le condizioni Di Bartolo d’Adderio, il 52enne che ieri pomeriggio in via Martiri della Resistenza ha investito e ucciso Donato Rubertone, 82 anni.

Il conducente infatti, risultato positivo a sostanze stupefacenti e psicotrope (cocaina e marijuana), non era sufficientemente lucido da poter tornare a casa in stato di arresti domiciliari. Il magistrato ha modificato l’ordinanza restrittiva stabilendo il ricovero nella cella di polizia, dal momento che la Municipale non dispone di analoghi servizi.

Qui è stato piantonato tutta la notte dai vigili urbani, che questa mattina stanno mettendo insieme la voluminosa documentazione relativa al 52enne da inviare in Procura il prima possibile. E’ possibile infatti che si proceda con un rito per direttissima.

L’accusa è omicidio stradale aggravato. Di questo dovrà rispondere D’Adderio, che stava guidando una Yaris di proprietà della moglie di un amico e che già in passato ha avuto problemi di patente, che gli era stata una volta ritirata proprio per abusi di sostanze.

Sotto accusa, nella prima ricostruzione, anche l’alta velocità. L’auto, sfondata nella parte posteriore per il violentissimo impatto contro l’anziano pedone che attraversava la strada, si è fermata quasi 200 metri oltre.

Una posizione, quella del 52enne, molto compromessa e per la quale rischia oltre 10 anni di carcere. E’ difeso da Pino Sciarretta, penalista termolese che lo ha assistito durante le formalità che ieri sera sono andati avanti per ore, dopo l’ispezione cadaverica del medico legale di Foggia sulla salma della vittima, che si trova ancora in obitorio. La famiglia Rubertone è in attesa di conoscere la decisione del magistrato anche in relazione a una ipotetica autopsia sulla quale non ci sono ancora certezze. La città è sconvolta da quanto accaduto.