“Oculistica si trasferisce”, chiamati i carabinieri. Ma gli ambulatori resteranno al Vietri

Il trasloco di alcune attrezzature del reparto di oculistica del Vietri di Larino, nel primo pomeriggio di oggi 14 gennaio, ha spinto il Comitato basso Molise per il bene comune a chiamare i carabinieri. Certe che il trasferimento fosse la conseguenza della chiusura del reparto che permane nell’ospedale frentano, in gran parte riconvertito dopo la sua chiusura come presidio, le donne promotrici del Comitato hanno deciso di rivolgersi all’Arma segnalando quello che, a loro dire, era un abuso e una decisione presa in assenza di espliciti provvedimenti commissariali.

Presenti all’arrivo dei militari anche alcuni medici, che hanno al contrario ribadito come il trasloco fosse da tempo in programma e finalizzato a portare a Termoli, al San Timoteo, alcune attrezzature utili soprattutto per gli interventi chirurgici, che come è noto ormai si effettuano esclusivamente nel nosocomio termolese, dotato inoltre di quella rianimazione che al Vietri, per pessime scelte politiche, manca da sempre.

Molto rumore per nulla, insomma, riassorbito dopo l’arrivo dei carabinieri – nel primo pomeriggio – dalla garanzia della direzione sanitaria che ha confermato come al San Timoteo si effettuano quotidianamente i soliti interventi per la cataratta, lo strabismo, la vitreoretina e le visite ambulatoriali, al Vietri c’è la diagnostica di base con le visite pre e post operazione. E questa resta attiva, malgrado il trasloco di alcuni strumenti di oculistica.