Nuova scuola antisismica a San Giacomo degli Schiavoni: lunedì inaugurazione

Sarà inaugurata lunedì 7 gennaio la nuova scuola di San Giacomo degli Schiavoni. Intitolata a Benedetto Croce, si trova in Corso Umberto I laddove sorgeva la vecchia scuola demolita nell’estate 2017. E’ stata costruita seguendo le norme antisismiche ed è un presidio di sicurezza e anche un luogo che evita la morte sociale del piccolo comune alle porte di Termoli perché consente di far crescere e studiare in totale sicurezza i bambini delle famiglie residenti.

“Si realizza un sogno per la nostra comunità – commenta nell’invito il sindaco Costanzo Della Porta, che aveva annunciato l’edificio nel programma elettorale -. Un paese senza scuola è destinato a morire. Oggi certifichiamo che San Giacomo continuerà a vivere”. Un ringraziamento anche alle famiglie “che hanno continuato a credere nella scuola del paese resistendo a tante difficoltà”.