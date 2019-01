Nuova ondata di maltempo, Ferrovie dello Stato annuncia possibili riduzioni dei treni

E’ stata diramata una nuova allerta meteo: la nuova ondata di maltempo potrebbe farsi sentire soprattutto su Molise, Marche, Umbria e Abruzzo. I fiocchi in realtà sono caduti sulla nostra regione anche oggi, 9 gennaio, e le temperature sono molto rigide.

Condizioni che hanno indotto Fs ad attivare da domani pomeriggio la fase di preallerta del piano neve.

“Al momento – si legge in una nota – è confermata la piena disponibilità di tutte le linee ferroviarie. I servizi commerciali potranno essere ridotti o subire modifiche in base al peggioramento delle condizioni meteo. Il Gruppo FS Italiane ha già predisposto il monitoraggio costante dell’infrastruttura ferroviaria, per assicurarne l’efficienza e garantirne la piena disponibilità per i servizi delle imprese ferroviarie e, quindi, la mobilità delle persone”.

Per far fronte al maltempo saranno attivi i centri operativi territoriali nelle regioni interessate.

Queste le azioni previste dal Gruppo FS Italiane: presidi tecnici degli impianti nevralgici, con particolare attenzione ai nodi urbani ferroviari; corse raschia-ghiaccio, per mantenere in efficienza i sistemi di alimentazione elettrica dei treni; inoltre è stato allertato il personale delle ditte appaltatrici per garantire la piena operatività degli spazi di stazione aperti al pubblico.

FS Italiane invita i viaggiatori “a tenersi informati sulla situazione della circolazione dei treni anche attraverso i canali di informazione del Gruppo, visitando il canale infomobilità del sito rfi.it, ascoltando FSNews Radio, o collegandosi a @fsnews.it, il profilo Twitter di FS”.