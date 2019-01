Numero 00 debutta sulla passerella di Milano. Grande accoglienza per il termolese Valerio Farina

Ottima accoglienza sulle passerelle di Milano Fashion Week per la sfilata di Numero 00, brand nato nel 2012 dalla creatività di Valerio Farina, 33 anni, termolese. Il giovane stilista ha portato sotto i riflettori della capitale italiana della moda una collezione sorprendente, che racconta attraverso abiti fusion e tessuti contrastanti e raffinati la confusione dalla quale nasce la rottura degli schemi, nell’abbigliamento come nella vita del villaggio globale.

Capi che hanno sfilato nella suggestiva cornice di un’Accademia di musica davanti a giornalisti, blogger e fotografi di tutto il mondo. Apprezzati gli abbinamenti nuovi e inediti e il mix di tessuti (acetati ed eleganti), colori originali e accostamenti spiazzanti con una efficacissima impronta di funzionalità.

Uno show tra sneaker, delle quali peraltro Valerio Farina è un collezionista, sport, streetwear e fashion per una collezione che vede la collaborazione con Lotto Sport – marchio italiano per il quale Numero 00 aveva già realizzato una capsule per la primavera-estate 2019, rinnovata per questa stagione invernale.

Una esperienza strepitosa per lui, selezionato nell’ambito di Milano Moda Uomo con altri 27 brand, la maggior parte dei quali già affermatissimi. Un debutto in passerella che ha ripagato alla grande le aspettative di questo giovane termolese che insegue la passione per la moda fin da piccolo e che è riuscito, partendo da un piccolo laboratorio domestico di confezione T-Shirt in un appartamento di Rimini, città dove vive, a mettere in piedi una azienda di moda in piena regola, che si estende su 1500 metri quadrati e dà lavoro a 20 persone.

E se la famiglia e gli amici più stretti di Valerio sono stati ieri, lunedì, a Milano per seguire di persona il grande evento, sono stati tantissimi i termolesi e i molisani che hanno seguito la sfilata in live streaming sul sito della Camera della Moda Nazionale, dove la collezione di Numero 00 è in compagnia di marchi come Fendi, Emporio Armani, Dsquared2, Prada, John Richmond e altri.