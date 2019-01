Fra i tanti disagi causati dalla neve, anche la tensione fra gli automobilisti che stava per sfociare in una rissa. È successo nei pressi del supermercato MD di Campobasso, dove gli agenti della Squadra Volante della Questura di Campobasso sono dovuti intervenire su specifica richiesta giunta in sala operativa a causa di un principio di rissa scaturito dal parcheggio di un’auto che ha coinvolto anche dei cittadini residenti all’estero di origine molisana, tornati nel capoluogo per le vacanze natalizie. L’intervento degli agenti ha evitato che la lite degenerasse, grazie anche al sequestro di un arnese di metallo effettuato dagli operanti.

Numerosi sono stati invece gli interventi in soccorso di auto bloccate nel ghiaccio. La Squadra Volante è stata impegnata anche in una struttura cittadina in cui sono presenti ospiti extracomunitari, in particolare donne e bambini, trovatisi in difficoltà a causa del mancato funzionamento del riscaldamento. L’intervento della pattuglia ha consentito di risolvere in breve tempo il momentaneo disagio sofferto dagli stranieri.

Con l’attivazione del piano neve da parte della locale Prefettura nel capoluogo e in virtù delle decisioni del Centro Coordinamento Viabilità riunitosi in sede permanente, la Questura di Campobasso ha svolto inoltre specifici servizi di controllo del territorio in città e disposto l’impiego di pattuglie aggiuntive per il presidio in alcune zone nevralgiche per la viabilità, quali il Km 146 della SS 87, la rotonda nei pressi del centro commerciale “Monforte” e la zona adiacente alla galleria Vazzieri, per garantire, in caso di necessità, il filtraggio e lo stoccaggio dei mezzi pesanti ed evitare disagi alla circolazione stradale cittadina.

Con l’arrivo della perturbazione, ben 215 sono state le chiamate pervenute al 113 da parte dei cittadini per richieste di soccorso e per informazioni sulla viabilità.

Particolari disagi sono stati registrati a Campitello Matese, dove il personale del Posto di Polizia istituito lì dal Ministero dell’Interno per servizio permanente di soccorso, è intervenuto su varie richieste di aiuto da parte di alcuni sciatori che, nonostante il maltempo, si erano avventurati sulle piste. Gli interventi si sono conclusi tutti positivamente ed è stata garantita l’incolumità dei vacanzieri.