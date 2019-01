Nessuna paura, a Campobasso le verdure sono a prova di stagione

Geniale e simpaticissima trovata di un fruttivendolo di Campobasso che per ribadire la freschezza dei suoi prodotti ha pensato bene di ironizzare anche sulla tempesta di ghiaccio e neve che si è abbattuta sul Molise. E quindi, di buon mattino, per ricordare la genuinità della sua frutta e della sua verdura ha usato il paesaggio innevato e un cartello con su scritto “verdure fresche” per invitare acquirenti e gente di passaggio ad entrare nella sua bottega e a comprare prodotti a “prova di stagione”.