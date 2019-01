Nasce il comitato di quartiere San Pietro: “Tante questioni irrisolte, collaboriamo col Comune”

Si è costituito negli ultimi giorni a Termoli il Comitato di quartiere San Pietro. “Non per innescare polemiche, né per critiche o pregiudizi nei confronti di alcuno ma solo per manifestare ogni forma di collaborazione”. Questo l’intento del Comitato del quartiere San Pietro di Termoli, una delle aree più estese e popolose della città, ma a detta dei membri del gruppo, “anche una delle più problematiche”.

Da tempo infatti i cittadini segnalano “questioni irrisolte, che riguardano il completamento e la sistemazione delle opere di pedonalizzazione (per esempio i marciapiedi), la sicurezza stradale (segnaletica orizzontale e verticale), la pubblica illuminazione, insufficiente, se non addirittura assente, la pulizia delle strade e delle aree verdi”.

Il Comitato si augura “sotto quest’ultimo aspetto, che molto possa cambiare con l’avvio della nuova gestione di raccolta rifiuti ma è evidente che occorre da parte dell’Amministrazione comunale una maggiore attenzione verso il quartiere in particolare e le periferie della città in generale.

I cittadini di San Pietro attendono “provvedimenti efficaci e al più presto e a questo scopo hanno segnalato nei giorni scorsi al sindaco Angelo Sbrocca, alla Giunta e all’ufficio tecnico del Comune, la nascita del Comitato e la volontà di adoperarsi per ogni forma di collaborazione”.

Un appello, questo, rivolto all’Amministrazione, ai cittadini, soprattutto quelli del quartiere e alla rete dei Comitati civici cittadini, anche al fine di instaurare con essi forme di cooperazione e naturalmente di sinergia”.

Chi fosse interessato a collaborare può rivolgersi all’indirizzo mail comsanpietro2018@gmail.com.