“Museo del riparmio” in piazza Vittorio Emanuele, sosta vietata per tre giorni

Dal 14 al 17 gennaio sosta vietata nei parcheggi di Corso Vittorio Emanuele.

Lo ha stabilito un’ordinanza del sindaco per consentire il compimento della manifestazione “Il Museo del Risparmio”.

La ditta che si occupa dell’evento aveva bisogno dei venti posti a pagamento esistenti in piazza e dunque per tre giorni bisognerà farne a meno al fine di garantire lo svolgimento dell’evento in piena sicurezza, a garanzia della pubblica incolumità.

Quindi a fronte delle norme previste il sindaco ha previsto che dalle 7 del 14 gennaio alla mezzanotte del 17 sarà vietato sostare in Piazza della Vittoria.

Naturalmente sarà apposta la segnaletica necessaria che avviserà gli utenti del divieto e consentirà dunque di usufruire degli altri parcheggi previsti nel centro cittadino.