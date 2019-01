Moda e automazione industriale, domenica spazio all’offerta formativa dell’Ipsia

L’Ipsia di Montenero di Bisaccia apre alle famiglie e agli alunni delle terze medie per l’open day domenica 20 gennaio dalle 16 alle 20. In questa occasione si potrà visitare l’Istituto, svolgere attività laboratoriali di moda e di elettronica, conoscere l’offerta formativa dell’Istituto, vedere i bozzetti esposti in mostra e partecipare alla premiazione del concorso “Stilisti in erba”.

In particolare, la visita permetterà di apprezzare i quattro laboratori a disposizione degli alunni, la cui struttura è stata rinnovata con macchinari nuovi grazie ad ingenti investimenti: la scuola, infatti, è stata selezionata per ricevere fondi europei destinati ai laboratori in cui gli alunni si mettono alla prova con le sfide sempre più complesse del mondo del lavoro.

Da questo anno scolastico, gli alunni dell’Ipsia possono avvalersi del computer Cobotta, un robot collaborativo per le scuole, che supporta l’insegnamento della robotica e può avere tantissime applicazioni negli studi e nel lavoro. I ragazzi che frequentano l’Ipsia, dunque, possono imparare ad utilizzare un software che è utilizzato in tutta una linea di robot e applicazioni; inoltre sviluppano applicazioni di meccatronica per le quali l’Istituto di Montenero ha iniziato un percorso di accreditamento e formazione con aziende del settore dell’automazione appartenenti all’AIdAM per formare ragazzi che possano rispondere alle richieste di lavoro delle aziende del settore dell’automazione industriale.

Quanti visiteranno i laboratori potranno vedere come i ragazzi imparano a programmare e quali prodotti riescono a realizzare, come per esempio quelli per la domotica automatizzata e per il controllo automatico.

Allo stesso modo, gli alunni che scelgono l’indirizzo moda si formano per un settore che non conosce crisi e continua ad espandersi, alla continua ricerca di figure specializzate, che non si limitano allo stilista, ma contemplano una enorme varietà di professionalità legate al mondo della moda a 360 gradi, che passa dalla progettazione alla produzione, alle sfilate, al commercio.

Per entrambi gli indirizzi l’Istituto si tiene al passo con i tempi, preparando i ragazzi per essere pronti a rispondere alle esigenze flessibili del mercato del lavoro, in una dimensione europea che richiede spirito imprenditoriale, flessibilità, capacità comunicative e apertura globale.