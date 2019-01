Il Centro Sociale di Larino “il Melograno” sta per aprire le porte a 4 minori con Disturbo dello Spettro Autistico. Il centro, di concerto con una serie di soggetti istituzionali (Ambito Territoriale Sociale di Larino, Comuni di Larino e Casacalenda, Istituti Superiori di Larino e Casacalenda, Distretto Sanitario di Larino, Ordini degli Psicologi e degli Assistenti Sociali del Molise) e di associazioni del territorio, propone infatti – a partire dal prossimo mese di febbraio – un percorso terapeutico (metodo ABA) gratuito, rivolto a bambini affetti da sindrome autistica.

Il progetto innovativo – finanziato dalla Regione Molise – è destinato ai minori che abbiano ricevuto una Diagnosi di Disturbo Spettro Autistico, ovvero in possesso di verbale invalidità o certificazione di handicap, e che abbiano al contempo anche tutti i seguenti requisiti: età compresa tra i 2 ed i 6 anni compiuti; residenza in uno dei Comuni dell’ATS di Larino (Larino, Bonefro, Casacalenda, Colletorto, Montelongo, Montorio nei F., Morrone del Sannio, Provvidenti, Ripabottoni, Rotello, San Giuliano di P., San Martino in P, Santa Croce di M., Ururi) e, infine, che non si avvalgano già di altre misure di sostegno a valere su risorse pubbliche e con le stesse finalità di quelle della presente iniziativa.

Sarà accolto un numero di minori non superiore a quattro e l’ammissione avverrà in base ad un ordine di priorità temporale della presentazione della domanda di accesso al servizio. Le domande di ammissione al Percorso Terapeutico – munite di tutta la documentazione richiesta – dovranno essere inviate esclusivamente a mezzo mail al seguente indirizzo di posta elettronica certificata PEC melogranolarino@pec.it, e pervenire tassativamente entro e non oltre le ore 12 del giorno 25 gennaio. Il modello di domanda è scaricabile dal sito del Comune di Larino.

Il servizio è erogato da personale esperto (Educatore Professionale Terapista ABA) per tre giorni a settimana (lunedì, mercoledì e venerdì dalle 9alle 13) presso il Centro Diurno per minori dell’Associazione il Melograno sito a Larino, in Largo Pretorio, in ambienti appositamente allestiti. È assicurato il rapporto operatore-utente di uno a uno.

Dal centro fanno sapere che è possibile visitare la struttura previo appuntamento telefonico.