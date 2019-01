Le previsioni del tempo per il weekend vedono una serie di perturbazioni in arrivo dal Nord Atlantico che colpiranno in special il Centro-Sud, con piogge, temperature in calo e neve con limite della stessa gradualmente più basso. Queste le previsioni a cura di www.meteoinmolise.com.

Con la formazione di una saccatura nord atlantica incuneata fin sul Mediterraneo centrale il tempo su molte delle nostre regioni è destinato divenire instabile. Fenomeni soprattutto sulle regioni centro-meridionali, mentre il Nord verrà coinvolto solo parzialmente. Sabato risulterà la giornata comunque più tranquilla, rappresentando l’intervallo tra una perturbazione in allontanamento verso i Balcani ed una nuova in avvicinamento da ovest; la domenica vedrà un peggioramento più sostanzioso col passare delle ore. Le piogge conquisteranno gradualmente il versante tirrenico (oltre alla Sardegna), mentre il contemporaneo afflusso di aria più fredda dal Nord Atlantico favorirà l’abbassamento del limite nevicate fino a quote collinari sull’Appennino centro-settentrionale, comunque sotto i 1000m su quello meridionale. Più asciutto al Nord ma non si esclude sul finire di domenica, un coinvolgimento del basso Piemonte, Liguria, Emilia Romagna con neve a quote basse. Attenzione alla prossima settimana per l’arrivo di perturbazioni più importanti capaci di dispensare forte maltempo e nevicate.

La giornata di venerdì invece sarà caratterizzata da una residua instabilità al Centro-Sud e sulla Romagna, per gli effetti residui collegati alla prima perturbazione arrivata giovedì dal Nord Atlantico sulle regioni tirreniche. La quota neve sull’Appennino rimarrà in questa fase un po’ più elevata, intorno ai 1000/1200m.

Previsioni del tempo in Molise:

Venerdì: Al mattino cielo molto nuvoloso o coperto sulla provincia di Isernia e settore matesino, con associate deboli precipitazioni, nevose oltre i 1300 metri. Più aperto sulla provincia di Campobasso. Dal primo pomeriggio nubi in arrivo da nord-ovest con copertura nuvolosa estesa. Le precipitazioni colpiranno maggiormente il settore occidentale e la provincia di Isernia. Temperature in moderato calo dalla sera. Quota neve in calo fino ai 1000 metri in serata. Massime fino a 8/9 gradi sul Capoluogo, oltre 12 sulla costa. Venti moderati da libeccio in attenuazione dalla serata.

Sabato: Condizioni di tempo piuttosto buono. Sia al mattino che nel pomeriggio, prevalente fase soleggiata con tendenza, tuttavia, dalla sera a nuovo aumento della nuvolosità. Ventilazione da debole a moderata. Rialzo termico.

Domenica: Al mattino, poco o parzialmente nuvoloso con schiarite soleggiate e diffuso. Dalle ore centrali della giornata copertura nuvolosa via via più compatta con tendenza a precipitazioni ad iniziare dal settore occidentale. Ventilazione moderata di libeccio. Temperatura in lieve calo.