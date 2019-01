Maltempo, università chiusa nelle tre sedi regionali lunedì 7 gennaio

Non riaprirà lunedì l’Università del Molise. La decisione è stata presa in queste ore dai vertici dell’ateneo.

In una nota dell’Unimol si fa sapere che “in via precauzionale, viste le avverse condizioni meteo, l’Università del Molise ha deciso la sospensione di tutte le attività didattiche (lezioni e sedute di esame) per le giornata di lunedì 7 gennaio in tutte le sedi universitarie della regione”.

Ulteriori aggiornamenti arriveranno in base all’evolversi delle condizioni meteo.