Maltempo, rinviato al 6 gennaio il concerto del coro gospel ‘Feel the joy’

Rinviato al 6 gennaio il concerto del coro gospel in programma per stasera – 3 gennaio – alle 18,30 in Cattedrale a Termoli.

A causa delle avverse condizioni climatiche che hanno bloccato alcuni musicisti, il Comune di Termoli ha deciso di rinviare l’evento – inserito nel calendario festivo ‘Wintermoli’. Il concerto del ‘Feel the joy gospel choir’ si terrà dunque domenica 6 gennaio alle ore 18,30 nella sala dell’ex cinema Sant’Antonio e non più in Cattedrale.

L’ingresso, anche in questo caso, sarà libero.