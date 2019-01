Maltempo, rinviata ‘La Notte rossoblù’. Confermata l’estrazione dei biglietti della lotteria

Anche lo sport e le iniziative ad esso collegate iniziano a risentire dell’ondata di maltempo che sta caratterizzata la nostra regione.

E’ stata rinviata a data da destinarsi la ‘Notte rossoblù’, l’evento che era stato organizzato per sabato sabato 5 gennaio al mercato coperto di Campobasso. Stand gastronomici, ospiti e un concerto al centro della serata organizzata da ‘Passione rossoblù’. Poi l’arrivo della sciabolata artica e la sofferta decisione.

In una nota diramata agli organi di informazione il presidente dell’associazione Renato Calandrella ha comunicato che “vista l’eccezionale gravità degli eventi atmosferici che stanno colpendo e che continueranno a colpire tutto il Molise, in particolare Campobasso, ci hanno suggerito di rinviare a data da destinarsi l’evento ‘La Notte RossoBlu’”.

Confermata invece l’estrazione degli biglietti della lotteria organizzata sempre dall’associazione: si svolgerà sabato 5 dicembre dalle ore 10 al Terzo spazio di via Cirese. Una parte dei proventi sarà devoluta in beneficenza a favore dell’associazione nata contro la fibrosi cistica.

Parlando invece di calcio giocato, la neve ha costretto ad un cambio di programma pure la truppa guidata da mister Massimo Bagatti che si sta allenando in strutture al coperto. Domenica 6 gennaio i Lupi scenderanno in campo allo stadio di contrada Selvapiana per il primo match del girone di ritorno. Maltempo permettendo.