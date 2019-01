Il gruppo folklorico marinaro ‘A Shcaffette di Termoli ha deciso di annullare il tradizionale canto della Pasquetta del gruppo in programma in occasione dell’Epifania a causa del maltempo e delle condizioni metereologiche.

Le sette strofe riproposte e ricercate dai musicanti e dagli attori del gruppo non verrà proposto, “tutto è rinviato al prossimo anno”, aggiungono gli organizzatori.

Il nome “Pasquetta” con allusione alla Pasqua come massima festa religiosa del nuovo ciclo annuale di cui l’Epifania è la prima manifestazione nell’ambito della religiosità popolare, rievoca l’arrivo dei Re Magi nella capanna di Betlemme, allestita quest’anno, per la prima volta, alla torretta belvedere in collaborazione con l’associazione Marinai d’Italia Termoli.