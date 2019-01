Magnolia, le rossoblù ospiti del Cardarelli per regalare peluche ai bimbi ricoverati

Magnolia all’opera per preparare la trasferta di Umbertide. La prima tappa dell’anno solare 2019 con la consapevolezza della difficoltà di un confronto in casa di un’avversaria – l’Umbertide sesta della classe – che sul proprio parquet non ha mai perso ed ha anche avuto la meglio sul Palermo vicecapolista. In casa La Molisana Magnolia Campobasso sono ripresi, dopo la sosta per il Capodanno, gli allenamenti in vista della quattordicesima (e penultima) giornata d’andata che vedrà i #fioridacciaio al primo dei due appuntamenti del ciclo umbro (al giro di boa è previsto il confronto interno con l’Orvieto).

Per le rossoblù, oltre allo stretto aspetto tecnico, venerdì 4 gennaio dalle 9.30 ci sarà una mattinata all’insegna della socialità. Il roster campobassano, infatti, sarà ospite del reparto di pediatria dell’ospedale ‘Cardarelli’ (il nosocomio civico) per consegnare ai bambini ricoverati nella struttura sanitaria del capoluogo di regione i peluche legati all’iniziativa ‘Teddy Bear Toss’. Ossia quelli lanciati dagli spalti del PalaVazzieri dai tifosi del team e raccolti lo scorso 22 dicembre in occasione del match interno contro San Giovanni Valdarno.

Dell’organico campobassano, nel frattempo, non fa più parte Giovanna Elena Smorto che ha deciso di interrompere il proprio rapporto di collaborazione con la società del capoluogo di regione, accettando l’offerta del team di A1 di Broni. All’esterna, da parte del club, i migliori auguri.