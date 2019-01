Il MoVimento 5 Stelle Termoli comunica che venerdì 18 gennaio è in programma un’assemblea pubblica alle 18,30 presso il Punto Informativo in via Adriatica 31A.

“Si parlerà del futuro di Termoli, dei bisogni dei cittadini, di idee, di progetti e del programma elettorale per le prossime amministrative 2019. Se non vuoi più delegare e vuoi contribuire al cambiamento non puoi mancare! Parteciperanno inoltre i portavoce del MoVimento. Disegniamo insieme il futuro della nostra città”, questo l’invito rivolto alla cittadinanza dai pentastellati.