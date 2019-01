Lotteria rossoblù, ecco i biglietti vincenti. I fondi raccolti devoluti alla Lega fibrosi cistica

Si è svolta questo pomeriggio – 12 gennaio – l’estrazione della lotteria organizzata dall’associazione ‘Passione rossoblù’. Quasi 6000 euro i fondi raccolti grazie all’iniziativa. Di questi 4.566 euro saranno donati alla Lega Italiana Fibrosi cistica del Molise, mentre i restanti 1.400 euro saranno utilizzati per le spese. Dettagli che rende noti il presidente dell’associazione Renato Calandrella in un comunicato nel quale annuncia “una conferenza stampa per lanciare il concorso di idee per decidere insieme cosa realizzare per il nostro amato Lupo”.

I numeri dei biglietti vincenti sono stati pubblicati anche sulla pagina Facebook di Passione rossoblù e sul sito della Lega Italiana Fibrosi cistica del Molise (www.fibrosicisticamolise.org). “L’associazione Passione Rossoblù – aggiunge ancora Calandrella – sente l’obbligo di ringraziare innanzitutto la Lega Italiana fibrosi cistica del Molise che ci ha dato la possibilità di realizzare la nostra prima iniziativa benefica, nonché tutte le attività commerciali locali che hanno dato il loro contributo donando i premi in palio e tutti coloro che si sono impegnati nella vendita degli obiettivi della lotteria senza i quali non avremmo potuto raggiungere tali obiettivi”. Infine, un ringraziamento “a chi ha aderito all’iniziativa acquistando i biglietti”.

Sarà possibile ritirare i premi entro 30 giorni dalla data dell’estrazione e per qualsiasi chiarimento sarà possibile contattare il presidente dell’associazione Renato calandrella al numero 333 66 67 776