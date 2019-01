Lotteria rossoblù, alla Lega fibrosi cistica l’assegno per finanziare il progetto trapianti

Consegnato ieri alla Lega italiana fibrosi cistica Molise onlus l’assegno da 2300 euro frutto dei fondi raccolti con la lotteria di beneficenza organizzata dall’associazione ‘Passione rossoblù’. Alla cerimonia di consegna, oltre alla mascotte Martino, erano presenti i rappresentanti dell’associazione, gli organizzatori della lotteria e tante persone che hanno mostrato vicinanza all’iniziativa.

“La cospicua donazione – spiega il presidente Carmine d’Ottavio – consentirà di sostenere il progetto Trapianti come sostegno per i familiari dei pazienti costretti ad andare fuori regione.

Lega italiana fibrosi cistica Molise e Passione rossoblù hanno posto in essere un importante connubio che unisce lo spirito sportivo legato alla fede calcistica per il Campobasso Calcio e il pieno senso di solidarietà tenendo a cuore chi vive in condizioni di difficoltà e soprattutto di chi è meno fortunato di altri a causa di gravi patologie.

Grazie ai formidabili organizzatori di questa Lotteria e all’impegno e valore che dimostrano in ogni loro manifestazione. Sono gesti di solidarietà davvero importanti perché ci aiutano nel mantenimento di un elevato standard qualitativo per diagnosi, assistenza e cura delle persone affette da Fibrosi Cistica.

Oltre a ringraziare l’associazione Passione Rossoblu e le istituzioni, si ringraziano tutti gli amici che ci hanno sostenuto e aiutato nella distribuzione dei biglietti, i commercianti che hanno donato i premi e tutti i cittadini, volontari, che con il loro prezioso contributo, hanno permesso questa straordinaria occasione di solidarietà e di partecipazione attiva”.