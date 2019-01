Lotteria Italia, la dea bendata ‘bacia’ Riccia e Bojano: premi da 25mila euro

E’ un bell’inizio dell’anno per i possessori di due biglietti della Lotteria Italia venduti a Riccia e Bojano, gli unici due paesi del Molise ad essere baciati dalla fortuna.

I tagliandi sono stati estratti tra i 150 premi in palio da 25mila euro ciascuno. Non una somma che cambia la vita dunque, ma nemmeno trascurabile soprattutto se a vincere è stato qualcuno in difficoltà economiche.

Nei due centri molisani, dunque, è già partita la caccia ai due fortunati vincitori dei ticket B183422 (venduto a Riccia) e P372123 (venduto invece a Bojano).

Quest’anno la Lotteria Italia ha premiato soprattutto la Campania: il biglietto da 5 milioni di euro è stato venduto a Sala Consilina (in provincia di Salerno), mentre il secondo da 2,5 milioni e il terzo da 1,5 milioni arrivano rispettivamente da Napoli e Pompei.

La serie e il numero del tagliando sono: G 154304. Il secondo premio della Lotteria Italia da 2.500.000 euro va al tagliando E 449246 venduto a Napoli. Il terzo premio da 1,5 milioni di euro è stato vinto dal biglietto E 265607 venduto a Pompei (NA).

Il quarto premio da 1 milione di euro va al tagliando P 386971 venduto a Torino e il quinto e ultimo premio di prima categoria da 500.000 euro va al tagliando F 075026 venduto a Fabro (TR).