Lo scrittore Puglielli presenta il suo libro ‘Oscar Fuà. Patriota della Brigata Maiella’

In occasione della Giornata della Memoria, lo scrittore e docente Edoardo Puglielli presenterà il suo libro “Oscar Fuà. Patriota della Brigata Maiella” (Lupieditore) , sabato 19 gennaio alle ore 18 alla Libreria Fahrenheit, in Via Cina 34.

Il libro di Edoardo Puglielli, promosso dal Centro Studi e Ricerche “Carlo Tresca” di Sulmona, racconta la storia di un ragazzo, Oscar Fuà, 17 anni, ebreo nato a Sulmona, che, nel 1943, si arruola nella Brigata Maiella, avanguardia abruzzese della Resistenza partigiana.

Edoardo Puglielli è insegnante e attualmente assegnista di ricerca presso l’Università degli Studi Roma Tre. Tra le sue pubblicazioni: “Una scuola per la democrazia. La riflessione pedagogica di Dina Bertoni Jovine” (2018); “I lavoratori italiani emigrati negli Stati Uniti e la Grande guerra” (2018); “La scuola italiana dall’Unità al fascismo 1861-1941” (2016); “Il movimento anarchico abruzzese 1907-1957” (2010).

Moderatori dell’incontro saranno Francesco De Lellis, traduttore, e Alessandra Molinero, docente di storia e filosofia.