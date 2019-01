Una vita insieme. Quella di Lina Di Paolo e Antonio Coccaro è la storia di una coppia che da 70 anni si sveglia la mattina e si addormenta la sera, sempre, l’uno a fianco all’altro nella loro casa di Colletorto. In tempi di divorzi e matrimoni lampo, un anniversario che profuma di storia, raccontata dalla nuora Loredana Pietroniro che ha voluto far loro degli auguri speciali per i 70 anni del loro matrimonio.

I due coniugi, 94 anni lui, 91 lei, hanno celebrato le nozze di ferro, uno di quei traguardi riservati a pochi, pochissimi fortunati. Si sono conosciuti in paese – “mogli e buoi dei paesi tuoi” ripetevano spesso, – contadini tutti e due. Un traguardo straordinario quanto meritato, raggiunto con bontà, lavoro, sacrifici e tanto amore. Tante le gioie e le difficoltà di una lunga vita, vissuta sempre uno accanto all’altra. Un lungo percorso che arriva ai pronipoti, Elena e Riccardo.

Lui ha lavorato per anni in campagna, contadino attivo fino all’età di 88 anni, quando poi ha deciso che forse era il caso di godersi la pensione. Anche lei ha lavorato nei campi, ma soprattutto è stata l’angelo della casa, madre esemplare di Giuseppina e Matteo oggi di 69 e 62 anni.

La primogenita Giuseppina vive a Milano, con il marito e le figlie Monica e Milena e i nipoti Riccardo ed Elena. Matteo a Termoli con la moglie Loredana e i figli Antonio e Fabrizio. Insomma una gran bella famiglia. Di fronte a un legame di così grande amore, di così profondo rispetto reciproco, ci si può solo inchinare.