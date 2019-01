Una gara singolare, ma al tempo stesso simpatica e divertente che coinvolge grandi e piccini nel periodo più bello dell’anno. Questa mattina, sabato 5 gennaio, si è conclusa la votazione online per il Concorso Spontaneo Popolare “L’illuminazione natalizia più bella di Portocannone” organizzata dal comitato cittadino spontaneo “Illuminiamo il Natale a Portocannone”.

Questo il podio, a chiusura delle votazioni: al primo posto Teresa Fusco, al secondo Genny e Michael Musacchio e al terzo Loredana Iacovelli. E poi al quarto posto Virginia e Aniello, a seguire Stefano Ciarmela, Domenico e Enza Gasparri, Egidio Quintarelli e infine all’ottavo Dell’Oglio.

“Tutte le illuminazioni anche se piccole o semplici hanno il loro messaggio e sono belle – spiegano gli organizzatori – sono anche dei soli segni simbolici che indicano le festività natalizie. Alcune famiglie invece si sono impegnate più di altre per passione, per gusto, per tradizione o semplicemente per rendere anche piú bella una via o un quartiere più buio o fuori mano. Per mantenere accesa l’iniziativa in maniera simpatica – aggiungono ancora – abbiamo pensato di riconoscere le famiglie e i cittadini che hanno abbellito le proprie abitazioni esterne dove spesso anche i nostri bambini in questi giorni si sono soffermati incantati a guardarle, sono stati giudicati dai cittadini che principalmente fanno parte del gruppo social del comitato che hanno scelto con un like quella preferita”.

La premiazione sarà itinerante all’interno delle abitazioni delle famiglie interessate nelle prossime ore. Targhe e coppe ricordo saranno consegnate a suggello di questa luminosa iniziativa.