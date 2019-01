Legambiente premia i Comuni ricicloni durante il primo EcoForum

Per la prima volta anche in Molise si svolge l’Ecoforum di Legambiente: l’iniziativa è in programma per domani, 16 gennaio, alla Commercio del Molise a partire dalle 9 e 30 e vuole stimolare il dibattito riguardante il settore dell’economia circolare.

“Il 2018 – spiegano gli organizzatori – è stato l’anno della definitiva approvazione del nuovo pacchetto di direttive europee sull’economia circolare. Una serie di misure attese da tempo, destinate ad accelerare, se recepite con rapidità ed efficacia, la transizione verso una nuova economia, più forte perché più sostenibile. A sostenere lo sforzo di istituzioni, imprese e consumatori saranno sia le risorse finanziarie previste dai Fondi strutturali e d’investimento europei per la gestione dei rifiuti, sia quelle per la ricerca e l’innovazione tecnologica. Stiamo entrando, insomma, in una nuova era, quella dell’economia circolare 4.0, che può rappresentare una svolta epocale per l’economia, la creazione di lavoro, l’ambiente e la salute dei cittadini. Una sfida di straordinario interesse per il nostro Paese. L’Italia, infatti, vanta già tante esperienze di successo di economia circolare e di riuso, praticate da Comuni, società pubbliche o miste e imprese private che possono consentirci di assumere una vera e propria leadership in Europa”.

Il Molise, però, è in ritardo “a causa della mancanza di una programmazione ad hoc, il settore dell’economia circolare stenta però ad avviarsi, con la conseguente mancanza di opportunità occupazionali e di investimento che ne potrebbero derivare”.

L’EcoForum si svolgerà a Campobasso a partire dalle 9.30, presso la sede della Camera di Commercio del Molise. Tra le varie esperienze che saranno raccontate ci sarà quella di Symbi, progetto a valere sul Programma Interreg Europe, che ha l’obiettivo di consentire alle regioni di costruire economie sostenibili e resilienti alle pressioni ambientali e ai cambiamenti climatici. Durante la mattinata sarà organizzata una tavola rotonda avente come tema “le pratiche di gestione virtuosa dei rifiuti”.

Al termine dell’iniziativa saranno premiati i sindaci molisani dei comuni ricicloni, ovvero quei comuni che, nel 2017, si sono distinti per le elevate percentuali di raccolta differenziata (pari o superiore al 65%).