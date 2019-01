Sarà una giornata importante quella di domani, giovedì 24 gennaio, per lo stilista molisano Gaetano Pollice, protagonista ancora una volta ad Altaroma, nella nuova location PratiBus District a Roma, insieme alla nuovissima collezione The Ribbon Collection appena creata e nata dalle mani degli artigiani molisani che hanno realizzato e dato vita agli schizzi dello stilista guglionesano. L’evento Showcase della Capitale, a cui Gaetano Pollice parteciperà ancora una volta, è nato in collaborazione con Vogue Italia e Ice, agenzia per lo sviluppo internazionale delle imprese Made in Italy.

Questa volta, a fine gennaio, arriverà la nuova collezione di borse “che – come la definisce il suo ideatore – è ispirata al fiocco, ai nodi che richiamano sia l’idea spirituale del legame ma anche i famosi nodi del ricamo a tombolo del Molise. Le borse avranno i nomi di donne famose nello spettacolo come Dalida, Ava Gardner, Nina Simone”.

Una collezione di spessore, viste le donne a cui si ispira e a cui ruba il nome, che arriverà a Showcase per farsi conoscere, grazie alla connessione di brand italiani, con potenziali acquirenti, giornalisti e professionisti del settore moda italiano ed estero. Nell’ambito della sua attività istituzionale, Altaroma rivolge da sempre una particolare attenzione ai nuovi talenti della moda, offrendo loro il supporto necessario per il lancio e lo sviluppo della propria attività.

Passerelle e red carpet nell’ex deposito Atac di piazza Bainsizza che, ribattezzato «Prati Bus District», si prepara ad accogliere la prossima edizione di AltaRoma, la manifestazione di moda della capitale, in programma dal 24 al 27 gennaio. Un’edizione giocata ancora una volta sulla «contaminazione» tra le arti e il sostegno ai giovani talenti, pur non rinunciando al legame con la tradizione e le storiche maison romane. Parte dunque la fase operativa del piano di rigenerazione urbana «temporanea» di alcuni immobili Atac annunciata un mese fa dal Campidoglio, che include altri due depositi: l’ex rimessa Tuscolana intitolata «Ragusa Off» e quella di via Alessandro Severo con il nome di «San Paolo Garage».

In pedana quest’anno i vincitori e i finalisti dell’ultimo Who is on next?, il concorso di scouting lanciato da AltaRoma e Vogue Italia. Confermato il progetto Show case per un supporto alla commercializzazione dei brand emergenti con il supporto dell’Ice e la partecipazione di sarti provenienti dall’estero.