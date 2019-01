Lavori sulla rete elettrica, senso unico alternato in contrada Cese

Fino al prossimo 30 gennaio, dalle ore 7 alle ore 17, si circolerà con il senso unico alternato in contrada Cese e in particolare nel tratto interessato da alcuni lavori delle rete elettrica.

E’ quanto ha comunicato il Comune di Campobasso che ha emesso un’apposita ordinanza accogliendo la richiesta dell’Enel.

In contrada Cese perciò in questo giorni saranno installati appositi semafori mobili per garantire la sicurezza della circolazione dei veicoli.