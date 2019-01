Lancia piatti e bicchieri dalla finestra, poi minaccia il suicidio. Donna salvata dalla Polizia

Probabilmente il rumore dei vetri rotti ha allarmato i vicini di casa. A quell’ora qualcuno stava cenando, qualcun altro stava guardando in tranquillità la tv quando la donna ha iniziato a lanciare utensili dalla finestra di casa. Alcuni testimoni raccontano di aver visto ‘volare’ piatti, bicchieri, uno specchio e perfino una cyclette.

Questa sera – 21 gennaio – sono stati momenti di paura in via Gramsci, una delle strade principali del popoloso quartiere Cep di Campobasso.

Dalla palazzina che si trova a poca distanza dalle Poste e dall’ambulatorio dell’Asrem, qualcuno ha chiesto l’intervento della Polizia, arrivata con una pattuglia della Volante. Sul posto anche i vigili del fuoco e un’ambulanza del 118.

Probabilmente la donna, che ha circa 60 anni, era in preda ad un raptus e, stando alle prime ricostruzioni, non si è fermata neppure quando ha visto i soccorritori. Anzi, avrebbe iniziato a lanciare gli utensili di casa pure contro gli agenti. Per fortuna proprio questi ultimi sono riusciti prima a schivare gli oggetti e poi a raggiungere l’appartamento in cui vive la signora.

Lei aveva manifestato l’intenzione di lanciarsi dalla finestra. “Mi butto giù”, avrebbe urlato incurante degli appelli dei poliziotti. Se la 60enne non ha messo in pratica il suo intento suicida, è stato grazie al tempestivo intervento dei poliziotti: entrati all’interno dell’abitazione, hanno fermato la signora.

Infine, l’intervento del personale sanitario che ha trasportato la donna all’ospedale Cardarelli per le cure del caso. Mentre nel quartiere è tornata gradualmente la tranquillità. Ma forse non sarà una notte serena per la donna e per chi ha assistito impotente alla terribile scena.