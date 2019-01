L’Airino torna in campo contro la Tasp, in palio il terzo posto in campionato

Si torna in campo dopo la lunga pausa estiva e ad attendere l’Italiangas Airino Termoli per il 13esimo turno della serie C Silver Marche/Abruzzo/Molise di basket c’è un avversario molto ostico. Si tratta della Teramo a Spicchi che domani pomeriggio, sabato 12 gennaio dalle 18, ospita al Palasport Acquaviva del capoluogo teramano il quintetto allenato da Massimo Di Lembo.

Sfida fra due compagini che in classifica sono appaiate con 18 punti, frutto di nove vittorie e tre sconfitte, oltre ad avere una differenza punti quasi identica. All’andata i termolesi riuscirono a imporsi, benché senza il vantaggio del fattore campo, dato che la gara venne disputata al PalaBcc di Vasto.

“Un match insidioso” l’ha definito il coach teramano, Simone Stirpe, che ha messo in guardia i suoi dal pericolo Airino, citando fra i giocatori da temere maggiormente Marinaro, Suriano e gli stranieri Benediksson e Dmitrovic.

Per entrambe le squadre è una partita importante, per non perdere contatto con le prime (Vasto guarda tutti dall’alto a quota 24, poi Mosciano a 20) e mantenere un buon vantaggio sulle inseguitrici (L’Aquila e Torre Spes a 12) in vista della fase successiva della serie C Silver.