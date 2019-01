L’Airino torna al PalaSabetta, contro la Torre Spes per cancellare il ko di Teramo

Prima gara del 2019 davanti al pubblico del PalaSabetta domani, domenica 20 gennaio, per l’Italiangas Airino Termoli, chiamata a ospitare la Torre Spes, formazione che la segue in classifica a soli 4 punti di distanza.

I termolesi occupano infatti il quarto posto con 18 punti, frutto di 9 vittorie e 4 sconfitte, mentre la formazione di Torre de’ Passeri è quinta con 14 punti. Per i ragazzi di Massimo Di Lembo sarà quindi importantissimo evitare passi falsi per evitare di perdere il treno con le prime della serie C Silver.

Appuntamento fissato alle 18 di domenica al PalaSabetta di via Ischia per il 14esimo turno di campionato.