Ancora una volta il Molise sarà protagonista sulla Rai: stavolta con il comune di Capracotta. Massimiliano Ossini, Lino Zani e due troupe Rai saranno infatti mercoledì prossimo, 23 gennaio, nella nostra regione per un reportage sulla montagna molisana.

Massimiliano Ossini, noto conduttore di trasmissioni televisive come “Mezzogiorno in famiglia” e “Linea Bianca”, e Lino Zani, scrittore, maestro di sci e alpinista – divenuto celebre soprattutto quale accompagnatore di papa Wojtyła -, racconteranno le vette del Matese ma soprattutto condurranno gli spettatori italiani a scoprire le bellezze di Capracotta, comune simbolo della montagna dell’Appennino.

«Un’occasione speciale che ci consentirà di presentarci all’attenzione nazionale con la consapevolezza di avere una bella storia da raccontare, quella appunto della nostra montagna e della sua comunità. E di ribadire con orgoglio il fatto di stare lavorando sodo per rilanciare Capracotta come stazione turistica» afferma il sindaco Candido Paglione annunciando l’evento.

Le immagini saranno girate a partire da mercoledì 23 gennaio e saranno poi trasmesse nella trasmissione di Rai uno Linea Bianca che andrà in onda sabato 9 febbraio alle ore 14.

Mercoledì, tuttavia, ci sarà anche spazio per un evento culturale: in serata, presso l’Hotel Monte Campo, con inizio alle 20.30, si terrà la presentazione del libro “Kalipè”, scritto proprio da Massimiliano Ossini. Il libro, edito dalla casa editrice Rai, Capponi Editore, offre al lettore spunti poetici e di altissimo profilo emotivo. È un libro autobiografico in cui la montagna viene raccontata e interpretata come metafora della vita, una continua scalata, fatta anche di momenti difficili.

La serata, introdotta dal Sindaco Candido Paglione, sarà moderata da Maurizio Varriano, coordinatore dei Borghi d’Eccellenza. Saranno naturalmente presenti sia Ossini che Zani. A completare la serata un ottimo accompagnamento musicale grazie al Maestro Claudio Luongo e all’esibizione del noto cantautore molisano Lino Rufo.