La Tribù dei Sorrisi porta colore e allegria nelle corsie dell’ospedale con clown e befana

Un’allegra Befana col naso rosso a bordo di una coloratissima scopa rotante, accompagnata da personaggi buffi e strappa-sorrisi. E’ accaduto ieri all’ospedale San Timoteo di Termoli, ed era già accaduto il giorno precedente – 5 gennaio – al San Pio di Vasto. Un modo colorato, originale e utile di celebrare l’Epifania quello scelto dai clown dell’associazione La Tribù dei Sorrisi onlus, che hanno voluto portare un tocco di colore nelle stanze dell’ospedale. I degenti, anche quelli più “cresciuti”, hanno partecipato attivamente agli scherzi e ai giochi che venivano loro proposti, così come il personale dell’ospedale. Non sono mancati momenti di commozione. Anche il 23 dicembre, alla vigilia delle vacanze natalizie, i clown dell’associazione La Tribù hanno riempito le stanze dell’ospedale San Timoteo distribuendo sorrisi e piccoli regali. All’insegna di una celebre e sempre emozionante frase di Madre Teresa di Calcutta: “Quello che noi facciamo è solo una goccia nell’oceano ma se non lo facessimo l’oceano avrebbe una goccia in meno”.