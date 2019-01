La Termoli Pallavolo torna al successo, 3-0 al Pineto

Tornano alla vittoria le ragazze della Termoli pallavolo targate Italiangas battendo per 3-0 in casa la Pallavolo Pineto (25-23; 25-15; 25-16) nel campionato di serie C femminile. Le abruzzesi sono arrivate in Molise prive di una schiacciatrice e hanno saputo tenere testa alle termolesi soltanto nella prima frazione, per poi cedere nettamente nel secondo e terzo set.

Con questa gara termina il girone d’andata, tutte le squadre osserveranno un turno di riposo per poi riprendere il campionato nel primo week-end di febbraio.