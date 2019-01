Gli scenari sembrano quasi glaciali. Mezzo Molise è sotto la tormenta di neve anche questa mattina, 4 gennaio, stretto nella morsa della sciabolata artica per il secondo giorno consecutivo. Temperature gelide quasi ovunque: -4 a Campobasso, a Capracotta il termometro ha segnato -11,3 gradi. Forse un altro record per la località altomolisana dove ieri è stato superato il metro di coltre bianca. Livello aumentato nelle ultime ore dopo le bufere di neve che hanno reso il paesaggio simile a quelli russi e ‘immortalati’ nel celebre film ‘Il dottor Zivago’ con Omar Sharif.

Ma non è l’unica particolarità di questa ondata di maltempo. Perché ad esempio la scorsa notte un temporale di neve si è abbattuto sul Molise centrale: intorno all’una si sono scatenati tuoni, lampi e fulmini che hanno fatto sobbalzare più di qualcuno dal letto. A Campobasso lo hanno avvertito in parecchi.

Nel capoluogo i mezzi spazzaneve e spargisale hanno continuato ad operare tutta la notte: il pericolo principale infatti è lo strato di ghiaccio che si è formato sulle strade. In centro invece le vie sono libere (come in via Cavour, viale Elena, via Roma e via Mazzini), nessun disagio nemmeno nel quartiere San Giovanni, solo qualche difficoltà a Vazzieri e nelle strade più interne, quelle dove i mezzi passano con meno frequenza.

Non ci sono nemmeno particolari problemi alla circolazione: sarà perchè i campobassani sono allenati a fronteggiare queste situazioni. Molti poi hanno preferito lasciare l’auto a casa e spostarsi a piedi per raggiungere il posto di lavoro. E’ proprio per i pedoni che ci sono i principali rischi: impossibile utilizzare i marciapiedi invasi dalla coltre (in foto quello di fronte al carcere), è necessario camminare a bordo strada.

Questa dovrebbe essere la giornata più difficile sul fronte del maltempo: oggi l’ondata artica dovrebbe farsi sentire ancora di più. Ovviamente i fiocchi continueranno a scendere a quote collinari e montane per le prossime 24-30 ore.

Intanto è stato fatto il punto della situazione dopo l’ultima riunione in Prefettura: “Restano ferme le limitazioni della circolazione dei veicoli commerciali di massa complessiva a pieno carico superiore a 7,5 tonnellate sull’intera rete viaria provinciale, ad esclusione del tratto autostradale della A14. Vengono garantiti, qualora necessario, servizi di soccorso ai dializzati che devono raggiungere il nosocomio per sottoporsi a trattamento”. Inoltre, è regolare l’erogazione di servizi essenziali (gas, acqua, linee elettriche e telefoniche).

Infine il comitato operativo per la viabilità riunito nel palazzo del governo raccomanda ai cittadini e in particolare agli automobilisti di “usare la massima prudenza evitando di mettersi in viaggio se non strettamente necessario e comunque di munirsi sempre di pneumatici da neve o catene montate sui veicoli”.

I collegamenti interni sono fortemente a rischio. Criticità sono state riscontrate sulla arteria viaria provinciale che collega Monacilioni a Sant’Elia a Pianisi.

Sulle strade interne i disagi maggiori si registrano nell’area trignina, particolarmente colpita dall’ondata di gelo di questi giorni. Per chi deve spostarsi dai paesi di derivazione croata come San Felice del Molise e Acquaviva Collecroce i problemi sono notevoli a causa delle strade ghiacciate e pericolose, come si può vedere nel video che Primonumero.it può mostrare grazie a dei filmati amatoriali girati attorno alle 7,30 di stamane sulla sp 81 Ripaltina e altre arterie viarie.

Una spessa coltre di neve ghiacciata copre il manto stradale per cui gli automobilisti sono chiamati a fare massima attenzione. Raggiungere la Trignina non è facile, mentre la principale arteria di collegamento al confine fra Abruzzo e Molise è percorribile anche se in provincia di Isernia permangono tratti ghiacciati. Difficoltà anche nel collegamento verso la Bifernina.

Poca neve invece nell’altro versante molisano, quello dell’area frentana e del Fortore che hanno visto giusto una spolverata bianca nelle scorse ore. Il Comune di Bonefro fa sapere che “gli operatori incaricati dal Comune sono in azione, sin dalle prime ore del mattino, per le operazioni di spargimento sale e rimozione della neve accumulata dal vento. Tuttavia, le temperature molto basse favoriscono comunque la formazione di ghiaccio e, pertanto, si invitano i cittadini a muoversi solo se necessario e con la massima prudenza”. Invito che vale un po’ in tutti i paesi in cui la neve è arrivata.

Invece a Larino i fiocchi non hanno attecchito al terreno. Idem a Guglionesi dove ieri pomeriggio la neve sembrava poter rimanere sui tetti e sulle strade e invece si è sciolta subito.

Sulla costa invece qualche fiocco qua e là, ma senza continuità per poter essere una vera nevicata. Gli unici disagi sono dovuti al forte vento che soffia a oltre 70 km orari. Tuttavia a Termoli e dintorni non dovrebbe arrivare la temuta neve, visto che le previsioni annunciano pioggia.