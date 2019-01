La Rsa conclude in allegria le festività e inizia il 2019 con una festa di compleanno a sorpresa

Tante le emozioni regalate agli ospiti della RSA di Larino dal cartellone delle feste ‘Rsa Festivity’ realizzato durante le feste natalizie, con animazioni musicali, spettacoli di danza e di magia, concludendo con una festa a sorpresa per una simpatica signora 92enne.

“Siano soddisfatti del lavoro svolto e ringraziamo i nostri partener: le associazioni Anteas di San Martino in Pensilis e Auser di Campomarino, la scuola di ballo “Studio Danze 1” e Mago Salem ossia Nicola Bitri, per la preziosa collaborazione alla buona riuscita delle attività organizzate per la Rsa Festivity”, il commento dell’ideatrice del progetto.

Ad inaugurare il cartellone delle feste i volontari dell’Anteas di San Martino con l’animazione musicale ‘È Natale tra le Melodie’ il pomeriggio del 12 dicembre scorso. “Uno scambio di emozioni raccontate attraverso musiche evergreen”. Il 23 dicembre ci hanno pensato i volontari dell’Auser di Campomarino in collaborazione con la scuola di ballo “Studia Danze 1” ad animare la Rsa con ‘Natale Dance’. “Oltre che uno spettacolo di danza di altissimo livello, è stato un pomeriggio ricco di soprese, soprattutto per due donne della Rsa, Natalia di 92 anni e Natalina di 95.

Per gli ospiti della struttura anche uno spettacolo di magia condotto da Nicola Bitri, in arte Mago Salem, che “il 31 dicembre ci ha aiutati a festeggiare la fine del 2018 e a dare il benvenuto al 2019”. Nicola Bitri, accompagnato dalla sua fidanzata Giulia, con doti di grande intrattenitore non si è limitato al solo spettacolo di magia ma ha voluto coinvolgere gli ospiti ed anche Padre Luigi in esilaranti gag magiche. “Inoltre, la giovane età del mago e della sua assistente/ fidanzata, hanno creato subito, in maniera del tutto spontanea, uno scambio generazionale. Che ridere quando Mago Salem per sorridere della differenza d’età ha lanciato la battuta: ‘La magia rende giovani!’ e la signora Amalia – giovane 99enne – ha risposto: ‘A saperlo prima!’” racconta divertita l’educatrice/animatrice volontaria della struttura Carmen Vassalli.

“A causa delle condizioni meteo sfavorevoli, abbiamo dovuto rinunciare all’ultimo appuntamento del cartellone ma abbiamo concluso le attività delle feste con il compleanno a sorpresa di Leonilda, una simpatica 92enne. La Rsa è questa: un luogo familiare, dove ci si sforza di regalare benessere alle persone di cui ci si prende cura, collaborando in equipe” ha spiegato Carmen che conclude ringraziando la dottoressa Anna Maria Marra e il Direttore Giovanni Giorgetta per aver permesso la realizzazione della ‘Rsa Festivity’.