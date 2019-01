Il successo del debutto lo scorso anno non poteva non far tornare ai vigili del fuoco l’entuasiasmo di riportare la Befana nel centro cittadino di Termoli in un modo un po’ insolito, ma che li rispecchia a pieno. Perchè dopo la prima edizione, torna “Arriva la Befana”, l’iniziativa organizzata in collaborazione con il comando dei pompieri di Termoli coordinati da Aldo Ciccone, il Comune di Termoli, dal Lions Club e dalla Misericordia di Termoli. “Il format è stato vincente – ha spiegato proprio il capo distaccamento Ciccone – i protagonisti non siamo noi – ha aggiunto – ma i cittadini ed è bellissimo stare con loro”.

In Piazza Monumento, domenica 6 gennaio, la Befana si calerà dalla finestra della scuola elementare Principe di Piemonte con l’autoscala dei vigili del fuoco e scenderà per raggiungere i più piccoli a cui donerà le caramelle, pronta a lasciarsi immortalare dagli smartphone. “Per quanto riguarda le tecniche – ha spiegato ancora Ciccone andando nel dettaglio dell’evento – useremo le manovre alpino speleo fluviali mettendo in pratica le tecniche alpinistiche. Ci saranno i due capo squadra e i due direttori di manovra. La befana si calerà dall’alto, indosserà un imbraco, con l’autoscala raggiungerà la finestra e sarà legata ad una corda da lavoro e ad una di sicurezza per raggiungere la piazza”.

L’appuntamento, come lo scorso anno, è ancora una volta nel giorno dell’Epifania, ma con una novità che piacerà soprattutto ai più piccoli, perchè in caso di maltempo – visto che per i prossimi giorni è prevista una ondata di gelo – l’iniziativa sarà ripetuta domenica 13 gennaio sempre alle 12.

Ad annunciare l’iniziativa i responsabili impegnati nell’organizzazione con una conferenza stampa in Comune martedì 2 gennaio. Al tavolo la vicesindaca Maria Chimisso, il capo distaccamento del Comando di Termoli e Santa Croce Aldo Ciccone con alcuni della sua squadra e i Lions Club.

L’appuntamento infatti non sarà solo di divertimento per l’intera cittadinanza, ma soprattutto sarà un momento di riflessione e di insegnamento visto che i volontari della Misericordia, in sinergia con i Lions che hanno sostenuto e sposato l’iniziativa, mostreranno le tecniche di disostruzione delle vie aeree.

La manifestazione dedicata alla Befana e ai più piccoli si svolgerà anche a Campobasso e a Santa Croce, qui nel pomeriggio di domenica 6 gennaio a partire dalle 16. “Questa iniziativa – ha aggiunto ancora Aldo Ciccone – è nata grazie alla collaborazione con la nostra comandante provinciale Cristina D’Angelo che lo scorso anno ha appoggiato pienamente l’idea. Quest’anno è stata sostituita da Claudio Chiavaci che ha confermato la manifestazione”.

Infine, un annuncio sempre da parte del capo distaccamento dei vigili del fuoco: “In primavera faremo Pompieropoli, un percorso in cui coinvolgeremo i piccoli ma anche i grandi, con le unità cinofile. E’ un modo per fare in modo che i bimbi siano vicini agli enti e alle istituzioni, come siano noi, ma come possono essere anche i Carabinieri, la Polizia, i Vigili Urbani. Bisogna partire dai bambini per educare i cittadini”.