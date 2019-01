La Befana in piazza Municipio, confermato evento per i più piccoli

Iniziativa per i più piccoli nel capoluogo, domani 6 gennaio alle 12, nel giorno dell’Epifania, per la gioia dei bambini e non solo.

Ancora una volta la Befana, verso mezzogiorno, si calerà dal Comune e arriverà in piazza Municipio per distribuire caramelle, dolciumi e sorrisi ai più piccoli.

La manifestazione organizzata dall’amministrazione Battista e resa possibile grazie alla preziosa ed insostituibile disponibilità dei Vigili del Fuoco di Campobasso è stata confermata nonostante la tanta neve caduta nelle scorse ore.